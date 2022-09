Un camión urbano, que se dirigía a la terminal para iniciar su ruta, se vio involucrado en un aparatoso accidente, ya que el operador perdió el control y se fue a impactar contra un semáforo ubicado en el crucero de la avenida Aguascalientes Poniente y avenida Adolfo López Mateos Poniente, a la altura del fraccionamiento Del Valle.

No se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales provocados fueron estimados en más de 125 mil pesos aproximadamente.

Fue a las 06:00 horas, cuando en el C4 Municipal se recibió un reporte, en el que se informaba que en el Segundo Anillo de Circunvalación y cruce con la salida a Calvillo se había registrado un accidente automovilístico, en el que estaba involucrado un camión urbano de la línea YoVoy.

Hasta ese lugar acudieron policías viales, quienes confirmaron el reporte, al encontrar un camión urbano marca Mercedes Benz, modelo 2020, color blanco con azul marino, con número económico 1852, de la Ruta 3, que se había impactado contra un semáforo que derribó desde su base.

Aunque la unidad quedó dañada de su parte frontal, el chofer, quien fue identificado como Víctor Ramón, de 23 años, resultó ileso.

De acuerdo a la versión del operador, al momento del accidente se desplazaba por la avenida Adolfo López Mateos en sentido de poniente a oriente cuando, al llegar al cruce con la avenida Aguascalientes Poniente, perdió el control hacia su izquierda, derivado de una falla mecánica.

Debido a lo repentino de los hechos, no alcanzó a frenar y terminó por colisionar contra uno de los semáforos que derribó al suelo. Debido a que apenas se dirigía a la terminal para iniciar su ruta, no llevaba pasajeros al momento del accidente.