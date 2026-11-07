Un automóvil Nissan Versa que contaba con reporte de robo vigente fue localizado por elementos del Mando Coordinado en la comunidad de Loretito, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo.

El vehículo, modelo 2013, color gris, se encontraba en aparente estado de abandono en la zona conocida como Reserva Loretito, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia.

Al detectar la unidad, los policías procedieron a revisar sus datos y solicitaron una consulta a través del sistema Plataforma México del C5i, con la finalidad de conocer su situación legal.

Minutos después recibieron la confirmación de que el automóvil contaba con un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarlo.

Finalmente, el Nissan Versa quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer su procedencia.