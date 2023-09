Tan importante es una hoja tamaño carta como una tarjeta de presentación, como leer este artículo en el periódico y en su respectivo sitio web… actualmente existen varios medios para darse a conocer y, por ende, solventar las necesidades de tu alrededor, y en todas hay relevancia si le asignan un objetivo.

Así como las películas las podemos ver en el cine, en la televisión, o incluso en el teléfono, las páginas web tienen un efecto similar, hace veinte años éstas eran creadas para ser vistas únicamente en computadoras de escritorio y laptops, ahora se optimizan para que las comunidades de usuarios también puedan verlas a través de tablets y smartphones… ¡A esto se le llama “diseño responsivo”!

Este concepto encaja solamente en el diseño web, pero menciono las películas porque tienen en común las disyuntivas, habrá personas que te podrán ver en todos los medios y otras en aquellos que tengan a la mano, y a ti como marca te interesa estar presente cuando te necesiten y, además, generar el impacto visual correcto para conectar con tu target.

Pareciera un capricho, sin embargo, no es lo mismo mirar un sitio en una pantalla horizontal que en una vertical, y eso me traslada a un recuerdo del año 2008 cuando dos primos míos adquirieron el ‘iPhone 3G’, no había mucha cultura del “teléfono inteligente” como hoy, por lo tanto, no todas las páginas eran responsivas… bromeaban con el juego de la cerveza, pero les resultaba incómodo mandar un email.

La tarea del diseño responsivo es acomodarse en los tamaños de todos los dispositivos que visualizan las páginas, respetando sus respectivas dimensiones y mostrando todos sus elementos de manera ordenada sin perder la esencia. No es que tengas que crear un sitio para cada pantalla, veamos esto como una silla de oficina, la mayoría tienen una palanca para ajustar la altura, cambia cuando es usada pero la silla como tal sigue siendo la misma.

¡Un ejemplo más apegado es este texto! Puedo pensar que me estás leyendo desde una computadora, pero según una encuesta de ‘Thinkwith Google’, el smartphone es el medio más utilizado en los hogares, tiene un 87% de penetración entre internautas, lo que sí es un hecho es que estás en la página de El Heraldo y me lees perfectamente sin importar el aparato que uses, ese es el punto. Si me estás leyendo en papel, subraya y aplícalo en tu estrategia digital.

Y como parte del plan para impulsar esta práctica, el algoritmo de Google otorga posicionamiento SEO a las marcas que, sí y sólo sí, ofrecen esta experiencia web cómoda y fluida en su navegación. Si no cumples con esto, recuerda que nunca es tarde para empezar con el diseño responsivo.

