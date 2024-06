CDMX. -Zachary Quinto, quien da vida al personaje de Star Trek, fue vetado de un restaurante en Toronto, Canadá, debido a su mala actitud.

El establecimiento, llamado Manita, asegura que el actor no estaba conforme porque tuvo que esperar para que le asignaran una mesa en el lugar.

«Zachary Quinto: un Spock increíble, pero un cliente terrible», escribió el restaurante en una historia de Instagram.

Lo acusan de gritarle a los trabajadores porque no fueron capaces de asignarle la mesa y comer tan rápido como él quería el día de su cumpleaños (el pasado domingo 2 de junio) y de incomodar al resto de comensales del brunch.

Quinto fue considerado en el lugar como persona no grata y lo será hasta que les pida una disculpa, algo que, por ahora, no ha ocurrido.

De acuerdo con TMZ, el histrión estaba tan enojado que temblaba de coraje antes de irse. Después, volvió minutos más tarde y continuó quejándose con el encargado. Confirma que hasta hizo llorar a una empleada.

Al final habría celebrado sus 47 años en otro lugar cercano.