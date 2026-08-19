Un sinfónico para bailar

Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- Emmanuel celebrará 50 años de trayectoria con Emmanuel Sinfónico (Fortissimo), un álbum que estrenará el 2 de octubre y en el que reimagina varios de sus mayores éxitos con arreglos orquestales. El proyecto incluirá nuevas versiones de “La Chica de Humo”, “Quiero Dormir Cansado”, “Todo Se Derrumbó” y “Toda la Vida”, entre otros temas. El cantante explicó que el principal reto fue transformar canciones conocidas sin despojarlas de su esencia, incorporando elementos sinfónicos, de rock, pop y ritmos caribeños. Recordó que varios ejecutivos dudaron de sus decisiones artísticas, incluida “La Chica de Humo”, a la que auguraron un fracaso antes de convertirse en emblema de su carrera. Para Emmanuel, esas experiencias demuestran que la resistencia y la libertad creativa fueron claves para mantenerse vigente durante cinco décadas. Su hijo Alexander calificó el material como el mejor disco de su carrera. “La Última Luna”, estrenada el 7 de agosto, es el primer sencillo de esta etapa. El intérprete presentará el álbum en el Auditorio Nacional el 3 de diciembre. Posteriormente, actuará el 25 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 27 en el Auditorio Banamex de Monterrey, acompañado por músicos para llevar estas versiones al escenario con formato sinfónico.