Un automóvil que se retiró del lugar tras impactarse contra un poste de concreto desencadenó un accidente que dejó daños en un autobús de pasajeros y una camioneta de Bomberos Municipales, sobre el bulevar José María Chávez, frente al Parque Ciudad Industrial.

El percance ocurrió casi en el cruce con la calle Carolina Villanueva de García, donde un autobús verde, modelo 2026, conducido por Luis, circulaba de norte a sur por el carril central.

De acuerdo con el testimonio del chofer, un sedán blanco se estrelló contra un poste de concreto y posteriormente abandonó el sitio.

Tras el impacto, los cables quedaron atorados en la parte superior del autobús, por lo que, al continuar su marcha, la unidad terminó derribando el poste y sufrió daños materiales.

La situación también afectó a una camioneta Dodge RAM roja, perteneciente a Bomberos Municipales, cuyo conductor, José, reportó daños en la torreta ocasionados por los cables cuando transitaba por el lugar.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para retirar el poste derribado, mientras que elementos de la Policía Vial se encargaron de atender el incidente.

Finalmente, el autobús fue remolcado a una pensión mediante una grúa, mientras que la camioneta de Bomberos permaneció en el sitio por instrucciones de su mando