Estudiantes del Bachillerato General Militarizado “1er Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” reúnen recursos para participar en una competencia internacional de robótica en Alemania, luego de ser seleccionados por su desempeño en torneos estatales de seguidores de línea, informó el alumno de quinto semestre Aarón Alexander Hurtado Martínez.

El equipo está integrado por cuatro estudiantes, quienes representarán a Aguascalientes. Su selección se dio a partir de los resultados obtenidos en competencias estatales, entre ellas una realizada en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, donde fueron identificados por reclutadores.

Para concretar el viaje, los jóvenes requieren alrededor de 100 mil pesos, principalmente para cubrir hospedaje y viáticos durante su estancia en Alemania. El costo se ha incrementado por los gastos asociados al alojamiento y al tipo de cambio, ya que deberán realizar sus pagos en euros.

El equipo ya recibió apoyos para algunos de los gastos del viaje. Entre ellos se encuentran los vuelos, uniformes y pasaportes, además de una beca Pasos Gigantes otorgada por la gobernadora Tere Jiménez, con la que pudieron completar el traslado aéreo desde la Ciudad de México.

Los estudiantes desarrollaron y programaron un robot capaz de seguir una línea mediante sistemas de control que permiten calcular los giros y ajustar su dirección. De acuerdo con Aarón, el trabajo de programación llegó a extenderse desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche durante las etapas de preparación.

La competencia contempla distintas pruebas de robótica, entre ellas seguimiento de líneas, recorrido de tablas, ascenso de paredes y actividades para apagar fuego. Ante la proximidad del viaje, los alumnos mantienen la búsqueda de apoyos ciudadanos para completar los recursos necesarios y participar en la competencia internacional.