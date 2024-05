El conductor de una camioneta, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control al circular a exceso de velocidad por el Blvd. Guadalupano y se impactó contra un poste del alumbrado público, el cual terminó por derribar desde su base, dejando cuantiosos daños materiales.

El accidente automovilístico se registró el pasado sábado a las 22:30 horas y, afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Oficiales de la Policía Vial de Aguascalientes tomaron conocimiento de este accidente, en el que se vio involucrada una camioneta Chevrolet Tornado pick up, color plata y con matrícula de Aguascalientes, conducida por un individuo identificado como Luis, de 23 años.

Se estableció que la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad y sin precaución por el Blvd. Guadalupano en sentido de oriente a poniente, cuando al llegar al cruce con la avenida Poliducto, en la colonia Benito Palomino Dena, realizó una maniobra de vuelta hacia su derecha.

Sin embargo, debido a que lo hizo sin disminuir la velocidad y sin tomar las precauciones necesarias, perdió el control y se proyectó hacia el camellón central, donde colisionó contra un poste del alumbrado público, derribándolo completamente.

El conductor resultó ileso y no se requirió la presencia de una ambulancia. Sin embargo, debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue detenido y trasladado a la Dirección de Juzgados Cívicos Municipales, en el Complejo de la SSPM.