Un aparatoso accidente se registró el sábado por la mañana en el poblado de San Gil, municipio de Asientos, luego que el conductor de una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad, perdió el control y se fue a impactar contra un poste de la CFE y contra la fachada de una vivienda.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron estimados en más de 40 mil pesos aproximadamente.

El percance se registró al filo de las 07:17 de la mañana, sobre la avenida Emiliano Zapata, como se le conoce al tramo de la carretera federal No. 22 que cruza el poblado de San Gil, lugar hasta donde acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales.

Se vio involucrada una camioneta Toyota, modelo 2003, color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, la cual era conducida por un joven identificado como José Alberto, de 25 años, quien a pesar de lo aparatoso del accidente, sólo resultó con algunos golpes leves en diferentes partes del cuerpo.

Se estableció que esta persona se desplazaba por la carretera federal No. 22 a exceso de velocidad, cuando al ingresar al poblado de San Gil, en determinado momento perdió el control, lo que provocó que se proyectara hacia su lado izquierdo.

Al momento de invadir el carril contrario de circulación, alcanzó a golpear en su costado izquierdo a una camioneta Nissan NP300, modelo 2020, color blanco y con placas de circulación de Guanajuato, que conducía el señor Victoriano, de 50 años, quien resultó con lesiones menores.

Al mismo tiempo, la camioneta Toyota se salió de la cinta asfáltica y tras chocar contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, terminó por impactarse contra la fachada de una vivienda.