Un automóvil Porsche resultó con severos daños materiales tras verse involucrado en un accidente sobre la salida a Calvillo, donde chocó contra un árbol y posteriormente contra otro vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido luego de que un automóvil blanco presuntamente impactara al Porsche. El conductor de dicha unidad se retiró del lugar y hasta el momento se desconocen las características del vehículo involucrado.

Tras el primer contacto, el conductor del Porsche perdió el control y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central. Posteriormente, el automóvil salió proyectado hacia el acotamiento, donde chocó contra un vehículo Renault.

El Porsche presentó daños cuantiosos, pero no se reportaron personas lesionadas.