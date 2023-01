Víctor Hugo Granados Zapata

El pasado 2 de enero, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Su nombramiento fue histórico, dado que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido a una mujer como titular del Poder Judicial Federal, lo cual evidentemente marca un nuevo paradigma en las instituciones de administración de justicia, reflejando que los tiempos están cambiando y la igualdad entre hombres y mujeres cada vez está más cerca. En el mismo tenor, otro factor importante a destacar de nuestra nueva presidenta de la Suprema Corte es que ella proviene de la carrera judicial, es decir, su trayectoria profesional se ha desenvuelto por el ascenso meritocrático, una de las virtudes que legitiman la independencia judicial en nuestro país. ¿Qué deberíamos esperar de esta nueva administración? ¿En qué contexto está tomando el cargo la ministra Piña Hernández?

Antes de abordar estos cuestionamientos, debemos reflexionar sobre la carrera e independencia judicial. La labor de las y los jueces en nuestro país está sujeta a principios jurídicos emanados por nuestra constitución, así como también todas sus determinaciones deben estar fundamentadas (sobre qué normatividad se están basando) y motivadas (cuál es la relación entre las normas aplicables y el contexto del asunto que están resolviendo), por lo tanto, el actuar de nuestras autoridades jurisdiccionales no debe estar direccionado por los asuntos políticos o por presión de la opinión pública, sino por el apego a los derechos humanos y la Constitución (bloque de constitucionalidad). Sin embargo, es por este mismo motivo que las y los jueces suelen ser duramente criticados por agentes políticos al no darles gusto, en circunstancias donde buscan (por conveniencia política o intereses personales) que dichas autoridades se pronuncien a su favor, ignorando lo que dicta la ley y corrompiendo el Estado de Derecho en nuestro país. De ahí que sea fundamental defender la independencia judicial, cuyo pilar fundamental es la carrera judicial, en otras palabras, que quienes aspiran a ocupar cargos dentro de las instituciones de administración de justicia deban ser personas altamente calificadas y con un dominio en la materia (penal, civil, mercantil, laboral, etc.).

De aquí surge el enorme apoyo que ha recibido la ministra Norma Lucía Piña con su nombramiento, porque el hecho de que encabece la Suprema Corte una persona proveniente de la carrera judicial, legitima aún más dicha institución y a su posición dentro y fuera del Poder Judicial Federal. Por otro lado, la coyuntura política en la que se dio su nombramiento también fue compleja y con mucha presión desde la presidencia. Al día siguiente de su nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no intervino en la decisión de la corte, aunque momentos posteriores refirió que algunos de sus “ministros” se habían volteado y habían apoyado a la ministra Piña Hernández por influencia de agentes “conservadores”. Otra de las aspirantes a ocupar la titularidad de la SCJN y el CJF era la ministra Yasmín Esquivel (propuesta por López Obrador para ser ministra), sin embargo, en las últimas semanas se ha visto involucrada en un escándalo nacional debido a que plagió toda su tesis de literatura (la UNAM, su alma máter, ya se ha pronunciado al respecto señalando que sí hubo plagio), y se decía en los medios y la opinión pública que el presidente presionó a los integrantes de la corte para que votaran por ella, con el objetivo de fomentar su influencia dentro del Poder Judicial Federal. De ahí que se entienda su disgusto con la nueva ministra presidenta.

Finalmente, uno de los aspectos que debe atender nuestra nueva titular de la SCJN y del CJF es la protección a la independencia judicial. Hace algunos meses expliqué (en este mismo espacio) cómo la implementación de los programas piloto del nuevo Marco Curricular y Planes de Estudios era inconstitucional (contraviene el Artículo 3° y 4° de la Constitución, al violentar el derecho a la educación y el principio del interés superior de la infancia), así como también que un juez de distrito había concedido una suspensión provisional en contra de la implementación de dicho programa piloto (es decir, que hasta que no se resuelva el litigo, la SEP debe frenar su aplicación de inmediato). López Obrador señaló, en sus “mañaneras”, a Francisco Javier Rebolledo (juez sexto de Distrito en materia Administrativa de la CDMX), amenazándolo con que lo “iba a investigar y no se iban a dejar” por haber concedido dicha medida en torno a la aplicación de la prueba piloto. Casos como el anterior se han dado de manera recurrente desde que llegó la 4T al poder y refleja lo que precisé al inicio del texto, cuando los agentes políticos actúan en contra del marco legal atacan a los jueces que defienden el Estado de Derecho y buscan amedrentarlos desde el poder.

Por ello, uno de los retos más grandes que tiene la nueva gestión judicial a nivel federal es proteger a las y los juzgadores, deben promover medidas que garanticen su integridad ante amenazas y exhortar siempre el respeto a la independencia judicial. Estoy seguro de que la nueva ministra presidenta Norma Lucía Piña va a encabezar una administración de este nivel y espero que ponga el ejemplo al resto de los poderes judiciales de nuestro país, refrendando el compromiso por mejorar y defender a los órganos jurisdiccionales y elevar la protección de los derechos de todas y todos los mexicanos.