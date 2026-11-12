Vecinos del fraccionamiento Solidaridad III denunciaron que llevan un mes sin suministro de agua potable, situación que los ha obligado a comprar garrafones para cubrir necesidades básicas como bañarse, lavar utensilios y mantener la higiene personal. Ante la falta de respuesta a sus reportes, un grupo de habitantes acudió al Miércoles Ciudadano para solicitar la intervención de las autoridades.

Los afectados señalaron que, pese a contar con recibos que acreditan el pago del servicio, no han recibido una solución permanente por parte del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Explicaron que el organismo atribuye la falta de suministro a fallas en un pozo; sin embargo, consideran que esta situación debería atenderse mediante el envío oportuno de pipas.

Indicaron que las unidades de abastecimiento no han llegado con regularidad y que, en ocasiones, han tenido que esperar hasta ocho días para recibir agua. Además, señalaron que existen contenedores instalados en la zona, pero carecen de llaves y tampoco cuentan con agua almacenada, por lo que no representan una alternativa para las familias.

Los vecinos recordaron que no es la primera ocasión en que enfrentan interrupciones prolongadas, pues hace aproximadamente dos meses también permanecieron cerca de un mes sin suministro. Aunque el servicio fue restablecido temporalmente, las fallas volvieron a presentarse.

Tras el encuentro con personal del organismo, los habitantes señalaron que recibieron el compromiso de enviar una pipa ese mismo día y buscar un esquema de tandeo para abastecer a la colonia.