DR. JORGE ANSELMO VALDIVIA LÓPEZ

La diabetes tipo 1 es una enfermedad que habitualmente aparece en etapas muy tempranas de la vida y a esos niños y adolescentes deben confluir múltiples y minuciosos cuidados; el primero de ellos, no tengo duda, es el amor y la sabiduría de sus padres y cercanos porque casi siempre son las únicas fuerzas y luces que pueden sostener un esfuerzo que va a durar toda la vida, tanto la del paciente como las de los que cuiden de él. A este respecto, no puedo olvidar lo que una vez nos relató María Levy, distinguida mexicana, expresidenta de la Federación Internacional de Diabetes y diabética desde los 6 años de edad, cuando nos contó lo que una vez le dijo su madre: ”Mientras seas una niña, ¡yo soy tu páncreas!”.

Para lograr el control de la glucosa en este padecimiento se debe tener un adecuado plan de alimentación, aplicar insulina de diversos tipos varias veces al día, establecer un programa de actividad física e, indispensablemente, saber los valores del azúcar en la sangre del paciente porque los cálculos de las inyecciones de insulina no siempre pueden ser exactos y además, el adecuado control de la glucosa no solamente se obtiene por los valores de un momento determinado del día (por ejemplo, en ayunas) sino que es importante saber qué pasa después de las comidas y qué tan amplias son las variaciones.

Los aparatos para medir la glucosa en la sangre de uso más común son los glucómetros cuya utilización requiere de punciones en la yema de los dedos que es una de las zonas del cuerpo con mayor sensibilidad pues concentra miles de receptores especializados, en concreto 3,000 receptores por centímetro cuadrado, por tanto, se puede entender que los pacientes desarrollen repulsión a este método.

Cuando tiene lugar la transición de la infancia a la adolescencia, el control de la diabetes se vuelve más complicado, el adolescente entra en una etapa de autonomía y rebeldía que puede generar rechazo a las rutinas de tratamiento; en este marco también puede ocurrir que el joven paciente, al no seguir el tratamiento, mienta a su médico inventando resultados favorables, además, en algunas familias, sobre todo de escasos recursos, un hijo de 15 años es considerado, para efectos prácticos, adulto, y nadie ya considera una obligación apoyarlo en sus problemas.

La tecnología provee una alternativa a los glucómetros convencionales: se trata de un sensor que se coloca en el brazo y dura dos semanas evitando así los pinchazos. El sensor registra el nivel de azúcar del paciente cada minuto y tiene la posibilidad de generar gráficas y señalar tendencias, todo ello de una gran utilidad para el cálculo de las dosis de insulina.

No obstante, para muchas familias con ingresos mínimos, un gasto de tres mil pesos al mes para comprar el sensor resulta inalcanzable y los sistemas de salud por lo general no incluyen el apoyo para el monitoreo de la glucosa. Este registro de los valores de azúcar puede evitar la aparición de complicaciones de emergencia inmediata y de deterioro a largo

plazo, y debe tenerse en cuenta que el tratamiento de esas complcaciones tiene un costo mucho mayor que el de los sensores.

Durante 28 años la Dra. María Pía Martínez Gigena, endocrinóloga pediatra, ha atendido en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo a estos niños y adolescentes que pertenecen a un sector de la población económica y socialmente vulnerable, y al percibir la gran necesidad, se propuso conseguir los sensores para sus pequeños pacientes; presentó un proyecto argumentando los resultados obtenidos en muchos paìses y en el estado de Jalisco a diversas instancias, sin obtener respuesta y entonces decidió ir más lejos: estableció contacto con la Lic. Jedsabel (Jetsi) Sánchez Montes, diputada del Congreso del Estado quien le dijo que el proyecto se podía poner como propuesta de ley y hacer una reforma para que se pudiera gestionar la adquisición de todo lo que los niños y adolescentes con diabetes requirieran, especialmente para la población más necesitada.

Cedo la voz a la doctora Martínez Gigena:

“Cuando la licenciada Jetsi me dijo que día se plantearía ante el Congreso como propuesta de reforma de ley, llamé a todos los familiares de los pacientes que pude contactar para que fuéramos todos juntos a hacernos visibles. Si esto se lograba, quería que ellos lo presenciaran. Era un día de trabajo normal en el hospital, así que pedí un permiso de salida para acompañarlos, lo que me pareció que pudiera cambiar el futuro de estos niños y niñas. Y así fue: la licenciada Jetsi habló con un énfasis y entusiasmo que raras veces se ve, expuso las razones y las necesidades y se sometió a votación: ¡se aprobó por unanimidad!.

”Lleno estaba el salón del Congreso con familiares y niños, sus caras, como quien espera un regalo de Navidad. Estuve ahí, y no puedo describir la emoción que sentía. El 4 de noviembre de 2023 se reformó la ley quedando adicionada la fracción II Bis del artículo 50 de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Aguascalientes además de reformar algunos incisos del artículo 28 de la Ley de Salud del Estado, todo para garantizar una adecuada atención para esta población tan vulnerable”.

Con esta sólida conquista legal, la doctora Martínez Gigena continuó su batalla, ahora para gestionar el presupuesto para los sensores; recibió el apoyo del Dr. Alejandro Macías y desde mediados de 2025 todos los pacientes con Diabetes tipo 1 que se atienden en el Hospital Hidalgo tienen la oportunidad de usar estos dispositivos en froma gratuita.

De nuevo, porque es lo justo y porque quienes tienen mérito honor merecen – dígase la Dra. María Pía Martínez Gigena, la diputada Lic. Jedzabel ”Jetsi” Sánchez Montes y el Dr. Alejandro Macías – dejo que continúe hablándoles la doctora Pía para que el eco de sus palabras tenga resonancia:

“Guardo en la memoria la sonrisa de cada uno de ellos y el agradecimiento infinito de sus familiares, y yo con ellos, el agradecimiento a todos los que nos permitieron lograr lo que parecía inalcanzable”.

Comentarios a: valdivia57@yahoo.com