Un choque por alcance ocurrido sobre la avenida Aguascalientes Sur terminó por llevar ante un juez a Rafael “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de daño en las cosas culposo, luego de que presuntamente provocara un accidente al no guardar la distancia de seguridad con otro vehículo.

Los hechos se registraron el lunes 5 de mayo de 2025, cuando el señalado conducía un Renault Kwid por el carril central de la glorieta de avenida Aguascalientes Sur, en dirección al sur.

Al llegar al cruce con avenida Las Américas, a la altura del fraccionamiento El Dorado, primera sección, presuntamente se acercó demasiado a un Volkswagen que circulaba delante de él y terminó golpeándolo.

El impacto ocurrió cuando la parte frontal derecha del Renault se estrelló contra la parte posterior izquierda del Volkswagen, lo que derivó en una investigación por los daños ocasionados.

Una vez agotadas las alternativas contempladas en el sistema de justicia, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba y llevó el expediente ante un Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Rafael “N” y le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país.

Además, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuará el procedimiento penal.