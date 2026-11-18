El escándalo en el INE provocado por Guadalupe Taddei Zavala no se acaba. Y lo que es peor, Morena no asume sus responsabilidades, por lo cual nos preguntamos cuál es el plan final que tiene la Cuarta Transformación con el Instituto Nacional Electoral. Y preocupa, porque creo que hay una tentación de pretender desaparecer al INE. Empieza a vislumbrarse que ese podría ser el desenlace de toda esta historia.

Y ya vimos cómo la semana pasada se les ordenó a los diputados federales de Morena emprender una campaña coordinada en redes sociales para deslindar al partido gobernante del escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei y trasladar la responsabilidad a las administraciones anteriores del instituto, particularmente a la de Lorenzo Córdova Vianello. La estrategia es ensuciar la credibilidad del INE, con tal de escurrir el bulto de la responsabilidad que ellos tienen de haber puesto como consejera presidenta a una ladrona. Y lo digo así porque ya hay que dejarnos de florituras y de adornos. La señora Guadalupe Taddei es una ladrona, como pudimos ver en los videos donde se repartía el dinero de los moches de los contratistas, sobre todo del que parece que era su amante, novio o pareja, este empresario, contratista famoso de nombre José Alfredo Hernández Casillas.

Por un lado, las autoridades mexicanas, en lugar de limpiar la imagen, la credibilidad del INE, los propios diputados la están ensuciando. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, está la versión de que no se van a poner de acuerdo en la Cámara de Diputados para nombrar a una consejera presidenta sustituta de Taddei y que se quedará entonces en el puesto Blanca Yassahara Cruz García, que es la presidenta interina que eligieron los diez consejeros restantes. Esto también es una mala noticia, pues resulta que los diputados no se ponen de acuerdo para cumplir con su obligación constitucional y, sobre todo, tratar de sacar un consejero que tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas, con una credibilidad suficiente para decir: “Bueno, por lo menos este es un árbitro que fue elegido no solamente por el oficialismo, sino también por la oposición”. ¿No se ponen de acuerdo? Bueno, pues que se quede la señora Cruz García en un consejo que, en lugar de tener once consejeros, tendrá solo diez. Aunque hay que decir que Blanca Cruz García fue la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla y, cuando ella estaba en funciones, adjudicó un contrato por casi 130 millones de pesos a una empresa vinculada precisamente con ¡José Alfredo Hernández Casillas!, el amante contratista de Guadalupe Taddei. Aunque la existencia de este contrato no demuestra por sí misma que Blanca Cruz haya cometido alguna irregularidad, pues tampoco conviene que quede al frente del INE alguien con ese historial, con esa sombra. También hay que decir que Blanca Cruz es parte del bloque que votaba siempre a favor de resoluciones que favorecían a Morena y a sus aliados, o sea, que es del bloque morenista del instituto.

Todo lo anterior nos lleva al tema de cuál es el objetivo último de lo que quiere el oficialismo con el INE. Y recordar que el grupo gobernante que nos gobierna desde 2018 ha sido muy tirante con esa institución. Recordemos que cuando perdieron en 2006 acusaron un fraude electoral que nunca pudieron comprobar. En 2012 también protestaron diciendo que Peña Nieto había comprado la presidencia y que el INE no hizo nada. Y ya cuando ganaron en 2018 dijeron: “¡Ganamos incluso a pesar del Instituto Nacional Electoral!”. Y López Obrador trató de transformar al INE, tanto en el Plan A como en el Plan B de su reforma electoral. En el Plan A, de plano, lo que querían era que desapareciera el instituto y se creara un nuevo organismo donde los consejeros fueran elegidos por el voto popular.

La presidenta Sheinbaum, en su plan electoral, que tampoco fue aprobado, también quería recortarle de manera importante los recursos al INE.

Por todo lo anterior, creo que, si vemos todas estas piezas del rompecabezas, lo que estamos viendo es el comienzo de lo que será un intento, en la segunda parte de este sexenio, de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Lo están criticando mucho, diciendo que nunca ha servido. Además, contra lo que efectivamente es, que ha sido una institución modelo, una institución muy importante que permitió la alternancia en el país, hasta que llegó Taddei, y lo que quieren es construir un instituto a modo para que ellos puedan controlarlo y puedan estar muy tranquilos y puedan ganar la elección de 2030 y las que sigan.

Por lo pronto, el INE va a llegar debilitado a la elección más importante, la elección del año entrante, que será la más grande del país por la enorme cantidad de cargos que van a ser elegidos. Por eso, de comprobarse la versión de que no van a poder nombrar a la sustituta de Taddei, llegarían con un consejo incompleto.

También hay que comentar que el INE necesita la ayuda de los ciudadanos para organizar las elecciones y, con un INE falto de credibilidad, no sabemos qué tanto va a poder reclutar a los ciudadanos para que vayan, organicen las casillas y cuenten nuestros votos. En fin, se vienen tiempos difíciles para el INE, sobre todo porque la credibilidad de ese instituto está por los suelos.

LA POLÍTICA EN AGUASCALIENTES

Mientras tanto, aquí en Aguascalientes sigue el estira y afloja, así como las conjeturas de los ciudadanos, sobre los panistas que pretenden la candidatura al gobierno estatal por Acción Nacional. El ajedrez político del estado está muy a la vista. Solo los que no quieren ver, o no le entienden cómo masca la iguana, no se percatan de cómo será el acomodo de las piezas, no solo la del rey, del que se puede decir que ya tiene en la bolsa la posición, sino del acomodo de los alfiles y caballos, así como de la actual reina, que hará un enroque próximamente, buscando un acomodo en la futura legislatura federal que le otorgue tres años más de fuero, pero principalmente para seguir en el juego de la política partidista, aprovechando su capital político, que no es poco.