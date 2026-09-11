Un conductor fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones culposas y daño en las cosas culposo, luego de que la Fiscalía señalara su probable responsabilidad en un hecho de tránsito ocurrido en 2022 en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con la investigación, el accidente ocurrió el 25 de noviembre de ese año sobre la carretera 45 Norte, cuando Martín “N” presuntamente circulaba a bordo de un autobús por el carril central con dirección de norte a sur.

La carpeta de investigación establece que el señalado habría realizado una maniobra repentina para incorporarse hacia su derecha, lo que habría provocado que interrumpiera la trayectoria de una motocicleta que circulaba por la zona. El movimiento derivó en una colisión entre ambas unidades.

Tras el impacto, la persona que viajaba en la motocicleta resultó lesionada y el vehículo presentó daños materiales, por lo que autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y las posibles responsabilidades.

Luego de integrar los datos de prueba y concluir las etapas contempladas para salidas alternas dentro del sistema de justicia, el Ministerio Público solicitó la intervención judicial para continuar con el procedimiento.

Durante la audiencia, una Juez de Control determinó vincular a proceso a Martín “N” por los delitos de Lesiones Culposas y Daño en las Cosas Culposo. Como medida cautelar se estableció la prohibición de molestar a la víctima y a los testigos, incluyendo cualquier acto de intimidación, amenaza, acercamiento o comunicación que pudiera afectar su participación en el proceso.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.