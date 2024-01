Suena muy bien en el discurso, en caso de que así operara. Pero ¿de verdad es viable y es la solución que el proyecto del presidente de la súper farmacia podrá solucionar el desabasto de los medicamentos en nuestro país? Primero que nada, definitivamente creemos que no. Eso es un disparate de proporciones enorme. Es una ocurrencia y eso lo dijo el mismo presidente en una mañanera cuando mencionó-: “Anoche se me ocurrió”. Y con base a que se le ocurrió ahora tenemos un gasto verdaderamente absurdo y que no va a solucionar ningún problema. Primero que nada, como todo mundo ya lo ha platicado, y ha sospechado, no es la manera como funcionan los sistemas de dispensación y de distribución de medicamentos en ninguna parte del mundo. La distribución farmacéutica y de insumos para la salud requiere de un conocimiento enorme por parte de expertos de talla internacional. En ningún lugar del mundo se guardan los medicamentos en una bodega. Los medicamentos no se guardan como latas de atún en una miscelánea. Tampoco es que los fabricantes tengan en sus stocks medicamentos para mandar, como el presidente dice, todos los medicamentos del mundo. Semejante cosa es algo absurdo, pues se realizan contratos de manera privada o licitaciones con los fabricantes y ellos fabrican con antelación lo que se les está solicitando. Ningún fabricante de medicamentos tiene guardadas millones de cajas para cuando las pida un presidente de algún país. Eso, repetimos, no existe. Lo que está haciendo el presidente no está solucionando un problema básico, que es el de los pacientes. Los pacientes están desertando hoy, y lo dice la encuesta nacional de salud y nutrición 2023, de las instituciones para irse a la medicina privada y a las farmacias de la esquina. ¿Por qué? Por unas palabras que es incapaz de pronunciar el presidente: Conveniencia para los pacientes. En una mañanera el presidente dijo que, si un medicamento llegara a faltar, en 24 o 48 horas se surtirá. Para empezar, el medicamento no debe de faltar y ningún paciente quiere regresar después a que le surtan su medicamento pagando autobús o taxi a la clínica a la que tiene derecho, a ver si ya llegó el medicamento.

Actualmente la gente está haciendo fila en la farmacia de la esquina porque solo les toma caminar una o dos cuadras y porque pagan, tristemente, cuando no debería de ser así. Es decir, no es pensar en la solución, es pensar en lo que se debe de hacer para que el presidente diga, justo después de cinco años de una fallida política de salud, que finalmente está haciendo algo para cubrir un desabasto que él negaba que existía, luego afirmó que si existía; luego pasó la papa caliente a cualquier cantidad de ineptos en su administración y al final quiere dejar una obra faraónica para decir que hizo algo. Lo anterior no solucionará nada.

¿Cómo se debió de haber solucionado el desabasto de medicinas? Primero que nada, cambiando el sistema. El gobierno no debe poseer medicamentos. Este sistema que viene de la época post cardenista, en donde el gobierno daba en la mano los medicamentos, viene de una época en que no había farmacias en México y había que proteger a la población. Hoy encontramos cuatro farmacias en cuatro esquinas, una viendo a la otra.

Lo que sucede en otros lugares del mundo, en Europa, en Dinamarca, en Costa Rica o en Chile, en todos estos países, es que la gente va con el médico que quiere y ese médico particular le cobra al gobierno la consulta. No les obligan ni les quitan el derecho a ver al médico que quieran, como en México que nos obligan a ir a determinada clínica. Allá van con el médico que quieren. Ese médico, que le cobra al gobierno la consulta, les da una receta y esa receta la surten en cualquier farmacia de la esquina y la farmacia le cobra al gobierno el medicamento, con precios pre acordados. Las únicas licitaciones que deberían de hacerse serían para saber a qué precio les van a vender los medicamentos al gobierno. Y de ahí en fuera eso es todo, lo demás sería, como existe hoy, la distribución a las farmacias privadas y de esta manera la gente podría ir con su derecho ciudadano a la farmacia que más les convenga o les quede más cerca.

En México, López Obrador quiere implementar un sistema absurdo, obeso, arcaico. Eso es lo que se va a tener. De por si el sistema era malo, estaba agarrado con alfileres, le quitaron los alfileres y ahora tenemos un desastre. Lo que se está buscando es tapar el agujero de un desastre con algo absurdo, mal pensado y sin ningún fundamento.

México, según la OCD, es el país que gasta más como porcentaje de producto interno bruto, del bolsillo de los pacientes. Eso es inaceptable. México es de los países que menos invierten en salud y de esa inversión la mitad está financiada por los pacientes. Esto es doblemente injusto para quienes se les descuenta una seguridad social cada quincena. La gente ha decidido que, en el año 2024, en la tercera década del siglo XXI, que este sistema mal pensado, en el cual los obliga ir a una sola clínica y a surtirse en una sola farmacia, no les conviene. Y nadie del gobierno le ha preguntado a la gente que les conviene. Eso es lo peor de este sistema. Lo anterior nos indica que difícilmente podrá haber un cambio a corto plazo en cuestiones de salud para los mexicanos. Por ello la promesa de que tenderemos un sistema de salud mejor que en Dinamarca es algo más que imposible. Es simple y sencillamente una ocurrencia del Peje.