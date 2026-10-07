Un envoltorio de cristal le costó casi cuatro años de cárcel

Un hombre identificado como César “N” fue condenado a tres años, nueve meses y 10 días de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

El caso se originó tras una intervención de elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, quienes, con apoyo de un binomio canino, localizaron un envoltorio con 117 gramos y un miligramo de dicha droga dentro del vehículo que conducía el ahora sentenciado.

Tras el hallazgo, César “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que abrió la carpeta de investigación correspondiente a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Durante el proceso judicial, la representación federal presentó las pruebas que permitieron acreditar el delito ante una jueza de Control, quien finalmente dictó la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, César “N” deberá pagar una multa de 47 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cinco mil 513 pesos.