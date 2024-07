Por Mariana Torres Ruiz

La existencia humana va de la mano, irremediablemente, a la experiencia trágica. La historia de la literatura dramática es un compendio del sufrimiento humano porque incluso las comedias, no pueden sostenerse sin el conflicto y las situaciones complejas que permiten que los personajes, a través de sus acciones, reconozcan que tuvieron que atravesar diversas penurias para lograr su final feliz,están obligados a sobreponerse al conflicto.

Por eso, lo que el teatro nos ha permitido asumir que la vida es claroscura y que a veces hay que tocar fondo para reconstruirse y volver a empezar, como sucedió con Tebas después de que Edipo se autocastigó por haber matado a Layo, su padre, en “Edipo Rey” de Sófocles; o la trágica paz que se firma entre los Montesco y los Capuleto posterior a la muerte de la icónica pareja, en la famosísima “Romeo y Julieta” de Shakespeare. No estoy diciendo nada nuevo, lo sé, pero recientemente sucedió un acontecimiento que me hizo pensar en esto.

El pasado 20 de junio, un espacio independiente y autónomo dedicado al quehacer escénico, Épica teatro café, dirigido por la creadora escénica Marcela Morán, sufrió un terrible siniestro. Un incendio consumió este foro que se ha convertido en un lugar emblemático por el tesón con que su dueña, desde hace años, ha apostado para vivir por, de y para la escena. Una tragedia, sin duda.

Épica surgió en agosto de 2018 como el sueño de opio de muchos de quienes nos dedicamos a las artes escénicas, es decir, tener un espacio propio, con cartelera regular que se sostiene de los ingresos por sus actividades. Marcela, y su socia de aquel entonces, abrieron este lugar en la avenida Madero en una esquinita en la que ofrecían, además, servicio de cafetería.Más adelante, se mudaron a una finca antigua en la calle Eduardo J. Correa, donde estuvo realmente muy poco tiempo. Finalmente, por diversas circunstancias, hubo dos cambios importantes, Marcela continuó el proyecto como única socia y coincidió con la mudanza a Allende no. 333, domicilio donde está ubicado desde hace poco más de tres años.

Durante este tiempo, muchísimos proyectos de pequeño formato han sido presentados en sus tablas, yo he sido espectadora en muchas ocasiones y no puedo evitar conmoverme cuando pienso en el enorme esfuerzo que implicó cada presentación, tanto para la parte operativa como para la parte artística. Porque hay que decirlo con todas sus letras, aunque el foro no era teatral en sí mismo, ni contaba con todos los requerimientos, tanto la parte organizadora como los elencos hacían, hacíamos, todo lo posible para que se sintiera como tal. Su pequeño escenario con su bambalina, el set de iluminación casero y la cámara negra procuraron la magia. Épica logró, de una o de otra manera, lo que afirma el director escénico Luis de Tavira:“el teatro proviene de esta transformación que implica la posibilidad de reunirnos. Y la reunión nos transforma en la medida en que nos hace capaces de descubrir lo que tenemos en común. El descubrimiento de lo que tenemos en común, comunica; y lo que comunica es que somos comunidad”. Épica propició comunidad.

Platiqué con Morán sobre este suceso y comparto parte de la charla que resulta estrujante por toda la emoción que ha vivido en el último mes. Cuando le pregunté acerca del mayor aprendizaje que ha tenido ante tantas muestras solidarias, baste decir la enorme cantidad de personas del medio teatral, artístico y público en general, no sólo de Aguascalientes, si no del país, que han colaborado de mil maneras para ayudar, ella me dijo “El aprendizaje lo divido en dos. A veces en los proyectos una se enfrasca, se siente sola y yo perdí un poco la visión de avance y me quedé en la mera sobrevivencia. Pero al ver las muestras de solidaridad me di cuenta de que el proyecto (refiriéndose a Épica) había trascendido más allá de las cosas y el inmueble, está en las personas, en el proyecto y en mi persona, y fue como recobrar lo que en la soledad de la sobrevivencia había perdido. Por otro lado fue cosechar algo que vengo sembrando como idea, como ideal desde siempre, el sentido de la unidad. Siempre se espera que no sea una llamarada de petate. Hoy me queda claro que no lo es, que es algo constante, va sucediendo, va permeando y sucede de manera invisible. Esto ha sido mi reflexión mayor. Que yo no lo sentía, pero ahí estaba, estaba tan cerca de la obra, que no la veía en perspectiva, y al ver a toda la gente, me di cuenta que era mucho lo sembrado, no porque yo lo hiciera, sino porque es así como nos conforma el teatro, es el teatro en sí. Todas y todos acudieron al llamado”.

Quise saber si este acontecimiento la remitía a algún texto dramático y ella respondió: “pensé en Edipo en Colono, mucho, porque tuve que tomar mis cosas y salir de casa porque no era posible estar ahí. (Marcela vivía en la planta alta del negocio). El tizne que se genera por el incendio es muy tóxico, así que, por más que quisiera, no podía estar en casa. Tuve que irme a la casa de mi madre y, si bien era muy reconfortante sentirme acompañada, no podía evitar sentirme como en un autoexilio, un autocastigo, como el rey tebano. Tuve que esperar tres peritajes para asumir que fue un accidente y tratar de no sentirme culpable”. Y añade en tono jocoso “Y también pensé en Dumbo(se carcajea) porque yo estaba en la cama inhalando el monóxido, y empecé a ver colores bien chistosos y de pronto sentí que no podía levantarme, estaba aturdida, estaba en un alucín de colores como Dumbo”, Marcela se vuelve a carcajear y eso nos hace liberar algo de dolor, así es ella, tiene un sentido del humor que la salva.

A partir de aquel fatídico jueves, se han realizado una serie de acciones solidarias para apoyar, desde mano de obra e insumos para la limpieza en la zona de desastre, hasta recaudación de fondos tanto económicos como en especie, así se ha podido iniciar la restauración de Épica. Por eso los invito a estar al pendiente de sus redes sociales y se sumen con un granito de arena que, sin duda, es de un valor incalculable pues es mucho lo que hay que recuperar, pero, afortunadamente, el amor al teatro y al arte está viva. En Facebook lo encuentran como Épica, en Instagram como epica.comida teatro cafe.

Marcela está cabalmente consciente de lo que afirmaba el filósofo Séneca al respecto de que la sociedad somos como una bóveda y que todas las personas somos como las piedras que se sostienen unas a otras. Finalmente le pedí que me compartiera lo que siente hacia quienes la han apoyado y me dijo con la voz rota “estoy muy conmovida, es decir movida con todas y todos, estoy muy entusiasmada, muy triste, pero muy entusiasmada al mismo tiempo. Es una emoción nueva, tengo mucha nostalgia pero pronto se va, porque esta ola de personas se suma a la idea que originó este espacio, que es muy parecida a la idea de hacer teatro con nada, pero todos juntos. Esto le regresa el alma a mi cuerpo, y me da mucha fuerza. La acción es una ofrenda. Muchas gracias”.

Estimadas lectoras, estimados lectores, justo hoy es mi cumpleaños. Así que cierro los ojos frente a la vela del pastel y mi deseo es que mi querida amiga y colega, Marcela Morán, y que Épica renazcan de las cenizas.