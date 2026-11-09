Un choque por alcance terminó involucrando a tres automóviles durante la mañana del lunes, sobre el puente elevado de avenida de la Convención de 1914, a la altura del cruce con Mariano Escobedo, en el fraccionamiento Ojo de Agua, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 horas, cuando Rafael, de 43 años, conducía un Chevrolet Aveo rojo de oriente a poniente y, al no mantener la distancia de seguridad, terminó estrellándose contra un Ford del mismo color que permanecía detenido debido al congestionamiento vehicular.

El Ford era conducido por Ezequiel, de 66 años, quien recibió el impacto en la parte posterior derecha de su automóvil. La fuerza del golpe provocó que su unidad fuera proyectada hacia adelante, hasta chocar contra la parte trasera de un Volkswagen color plata, manejado por Antonio.

Tras la carambola, elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que paramédicos valoraron a Rafael, quien no requirió traslado hospitalario.

Los tres vehículos involucrados tuvieron que ser retirados con apoyo de una grúa para realizar las maniobras correspondientes.