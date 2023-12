Al darse a conocer, la semana pasada, los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), la inmensa mayoría de los analistas y comentaristas calificó de “un desastre” los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en la prueba. De los 81 países que participaron en el examen, México quedó ubicado en el lugar 51. En Matemáticas, de 409 puntos que tenían los estudiantes en 2018, en 2022 bajaron a 395, descendiendo 14 puntos; en Ciencias, de 419 bajaron a 410, descendiendo 9 puntos; y en Lectura, de 420 bajaron a 415, descendiendo 5 puntos. Estos resultados en los exámenes PISA de 2022 son similares a los obtenidos en 2003, por lo que hubo un retroceso de 19 años; es decir, se perdieron 19 años de esfuerzos que se estaban haciendo para superar, gradualmente, los resultados. Este “desastre” educativo ocurre en esta administración federal.

PISA no pregunta conocimientos memorizados, sino la aplicación de conocimientos en situaciones y casos de la vida real. En tal virtud, los estudiantes que tienen mejor dominio de conocimientos y mejor desempeño en la vida resultaron ser los asiáticos de Singapur, Taipéi, Macao, Hong Kong, Japón y Corea, entre otros. Los estudiantes de estos países están ubicados entre los niveles cinco y seis, que son los máximos niveles establecidos por PISA, y los estudiantes mexicanos, de acuerdo con los resultados obtenidos, en Matemáticas están en el nivel uno y en Ciencias y Lectura, sólo el 49% de los estudiantes están en el nivel dos; por tanto, los estudiantes mexicanos están en el fondo de los reprobados.

¿Por qué se llegó a este “desastre” educativo? Entre otras cosas, porque al actual gobierno no le interesa la educación: ha desaparecido programas como Escuelas de Tiempo Completo, que estaban dando buenos resultados; ha hecho recortes presupuestales en la formación y actualización docente; ha hecho recortes presupuestales en educación especial y en otros programas fundamentales; ha vuelto al vicio de contratar docentes para el servicio educativo por parentesco, compadrazgo y amistad (vía SNTE y CNTE); ha desaparecido la evaluación como medio para el mejoramiento educativo; acabó con la anterior reforma que buscaba elevar la calidad de la educación; se hizo omiso en la regularización de estudiantes rezagados por la pandemia, y en su lugar optó por regalar calificaciones a los estudiantes sin tener los conocimientos requeridos; y cuando se pregunta al presidente sobre el estado de la educación en el país, su respuesta siempre es “andamos requetebién”. Recientemente, MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, ha dado a conocer evaluaciones aplicadas a los alumnos de tercero de primaria a tercero de secundaria, resultando reprobados todos con tres y cuatro de calificación en Matemáticas y Lectura; al igual que en PISA; no obstante, el presidente sigue repitiendo que “andamos requetebién”; para luego esconder la cabeza en un agujero para no hacer nada como el avestruz.

Del actual gobierno que está por concluir ya no se espera ningún esfuerzo por mejorar la educación; tal vez será la próxima presidenta la que pueda hacer algo diferente y efectivo para elevar la calidad de la educación que merecen los estudiantes mexicanos; pero la calidad educativa no se logrará tan sólo poniendo el segundo piso a la división, al odio, al rencor y al mal estado del actual sistema escolar. La calidad de la educación se logrará con la presidenta que se dé a la tarea de transformar profundamente la organización y funcionamiento del actual sistema educativo, con miras a formar, sólidamente, a estudiantes que sean capaces de superar problemas de la vida real y los retos de la globalización. Es lo que esperan las niñas, los niños y los adolescentes del país.