Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraran un cuchillo entre sus pertenencias durante una revisión realizada en calles de la colonia Anexo Palomino.

La intervención ocurrió sobre Bulevar Guadalupano, donde los uniformados desplegaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador. En ese punto detectaron a un individuo que, de acuerdo con el reporte oficial, adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades policiales.

Los agentes le marcaron el alto y procedieron a efectuarle una inspección preventiva. El sujeto se identificó como Gregorio N, de 33 años, a quien presuntamente le localizaron entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo.

Tras el hallazgo, los policías procedieron con su detención y aseguraron el objeto.

Gregorio N fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.