Un hombre identificado como Gonzalo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un robo calificado cometido al interior de un vehículo, tras ser señalado como responsable de la sustracción de 162 paquetes de cigarros con un valor aproximado de 144 mil 321 pesos.

Los hechos investigados ocurrieron el 7 de septiembre de 2026 en la calle Éufrates, esquina con Río Colorado, en el fraccionamiento Colinas del Río, donde se encontraba estacionada una camioneta blanca modelo 2023.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría llegado al sitio acompañado de otro sujeto y presuntamente abrió una de las puertas traseras de la unidad para extraer los paquetes de cigarros de distintas marcas y sabores. Tras la acción, ambos habrían abordado un Nissan Versa blanco habilitado como taxi para retirarse del lugar.

Luego del reporte, el Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, quienes realizaron labores de inteligencia y campo para identificar al probable participante.

Con los datos obtenidos, se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal. Gonzalo “N” quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincularlo a proceso al considerar que existen elementos que establecen su probable participación en el delito señalado. Como medida cautelar se impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.