Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- La película La Venganza del Charro Negro, octava entrega de la saga Las Leyendas, logró un estreno histórico al recaudar 93.6 millones de pesos y reunir a 1.4 millones de espectadores durante su primer fin de semana, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE).

El filme consiguió el segundo mejor debut para una producción mexicana y el primero para una cinta animada nacional. Además, alcanzó una recaudación de 102.9 millones de pesos, con lo que se convirtió en la película mexicana más taquillera del año.

Con este resultado, la franquicia acumula cerca de 500 millones de pesos, superando los 474.9 millones obtenidos por las películas de Huevos, de Huevocartoon.

Ricardo Arnáiz, creador de la saga, recordó que el proyecto enfrentó numerosos rechazos antes del estreno de La Leyenda de la Nahuala, en 2007. Aquella producción recaudó 42.2 millones de pesos y obtuvo un premio Ariel.

El cineasta destacó que el éxito de la franquicia también responde al trabajo del director Alberto “Chino” Rodríguez y a la capacidad de adaptar las historias conforme evolucionaban las preferencias del público.

Personajes como Teodora adquirieron mayor protagonismo, mientras Leo y Nando San Juan experimentaron cambios para acompañar el crecimiento de sus seguidores.

Actualmente, Arnáiz prepara La Leyenda de Teodora, una producción que explorará los antecedentes del personaje. También presentó recientemente una adaptación teatral de La Leyenda de la Nahuala en Tijuana y adelantó que existen planes para continuar expandiendo este universo cinematográfico mexicano.