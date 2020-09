El Instituto Superior en Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes mantiene actualmente 87 cadetes en formación y se encuentra a la espera de resultados por parte del C-3 para incorporar a otros 15 y de esta manera completar el compromiso contraído de aportar al menos100 nuevos policías al final de este ejercicio 2020.

Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior en Seguridad Publica, mencionó que este año hubo una captación interesante de 700 aspirantes y muchos fueron aprobados y esto permitirá tener un stock de jóvenes listos para incorporarse a la formación policiaca que se abrirá en el ejercicio 2021.

Al señalar que la corporación ha generado una visión de mayor profesionalización de sus elementos, Pamela Soria consideró que esta situación ha permitido captar a un mayor número de aspirantes, a quienes se les someten a exámenes psicológicos, médicos, físico-atléticos y nutricionales, aparte son supervisados por el Centro de Control de Confianza (C-3) del Estado.

En entrevista con El Heraldo, la titular de la institución detalló que se enviaron a 250 jóvenes al C-3, donde alrededor de 200 ya fueron evaluados y se esperan resultados del resto, quienes podrían ser considerados en noviembre próximo cuando se abra la siguiente convocatoria para el año 2021.

LOS QUE NO PASARON. Alrededor de 450 personas quedaron fuera de la Convocatoria 2020 por sobrepasar los 40 años de edad, por no cumplir con 1.60 metros de estatura para mujeres y 1.65 metros para hombres. Otro requisito que no se cumplió es que traían tatuajes visibles con el uniforme.

Consideró que el tema de los tatuajes podría ser un requisito que se podrá modificar gradualmente, ya que su portación genera estigmatización, cuando ahora se ha convertido en un elemento estético y no representa que se pertenezca a grupos delictivos como sucedía en el pasado.

OBSTÁCULO. Indicó que este año fue complicado para la integración de expedientes de nuevos elementos policiacos, porque durante varios meses no se pudo solicitar cartas de no antecedentes ante el Poder Judicial, pero finalmente se han completado y un grupo de jóvenes se incorporará a una de las generaciones empezadas en julio pasado.

Pamela Soria Armengol informó que esos cadetes participarán en cursos propedéuticos de manera intensiva y se les incorporará una mayor carga académica para que se puedan graduar el 26 de diciembre próximo, aunque empiecen un mes después su formación policiaca.