Un bronce más para la UP

Con resultados en mano, la Universidad Panamericana Campus Bonaterra ha levantado la mano como la mejor institución de Aguascalientes a nivel deportivo, gracias al apoyo que brindan a sus estudiantes para seguir ligados al deporte, no solo en las disciplinas más populares, sino en una amplia gama de opciones que ponen a la UP como un destino favorito para los estudiantes.

Hasta el momento, la Bonaterra ha tenido una gran participación en la Universiada 2024 con preseas en tiro con arco y fútbol. La institución sigue dando resultados positivos, pues desde la escalada deportiva, una disciplina relativamente nueva, llegó un metal más que aumentó la cosecha de las Panteras.

Leonardo Magallanes Tejada fue el encargado de avanzar poco a poco dentro de la escalada deportiva hasta llegar a las instancias finales, donde logró subir al podio con un meritorio bronce que la Bonaterra y el Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Aguascalientes, celebraron por el trabajo y talento de este atleta.

Con esta nueva medalla, ya son cinco las que tiene la Bonaterra en la Universiada, siendo dos oros y tres bronces la cosecha que tiene la institución. Todavía quedan más competencias en camino, y la UP ya puede sentir como misión cumplida esta edición de la Universiada, demostrando que va por buen camino en el desarrollo de sus atletas.