El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años permanecerá abierto hasta el 25 de octubre, con una proyección de seis mil incorporaciones en Aguascalientes, informó Aldo Ruiz Sánchez, delegado estatal de Programas para el Desarrollo.

La jornada está dirigida a mujeres que cumplan 60 años y hombres que alcancen los 65 años de edad hasta el 31 de octubre, por lo que podrán realizar el trámite antes de cumplir la edad requerida.

La atención se brinda de lunes a viernes, de acuerdo con el calendario establecido según la letra inicial del primer apellido.

Como parte del operativo, los días 24 y 25 de octubre se habilitarán jornadas de rezago para atender a personas cuyos apellidos comiencen con cualquier letra y que no hayan podido acudir entre semana. El horario será de 9:00 a 16:00 horas.

Para realizar el registro, las personas interesadas deberán presentar una identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses y un número telefónico de contacto.

En la capital, el trámite se efectuará en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en la calle Julio Díaz Torres número 110, en Ciudad Industrial. En los demás municipios, la atención se proporcionará en los módulos instalados en los Bancos del Bienestar. En total, se cuenta con 11 puntos de registro distribuidos en la entidad.

Ruiz Sánchez precisó que la meta de seis mil incorporaciones corresponde a una proyección basada en los datos del censo oficial, por lo que la cifra podría variar debido a factores como la migración y las defunciones. La dependencia mantendrá la capacidad de atención prevista durante el periodo establecido para el operativo.