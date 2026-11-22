Este domingo los Rayos del Necaxa se despedirán de un 2026 que no tuvo para nada buenas sensaciones para la afición, ya que tanto en el torneo Clausura como en el Apertura los Rayos dejaron mucho a qué desear al quedar en los últimos lugares de la tabla.

Su último partido del año será esta noche ante el Querétaro, un equipo que tampoco pelea nada en el torneo, por lo que será un encuentro que pasará desapercibido para la Liga Mx en general y que solo funcionará para completar el trámite del certamen.

El encuentro iniciará a las 7:10 de la noche en el Estadio Corregidora de Querétaro; los Rayos llegan a estar cita como el penúltimo lugar de la tabla con 13 puntos, pero si llegan a empatar o ganar lo único que obtendrían serían subir al lugar 16 de la tabla, superando al Atlante y a Juárez.

Por su parte, los Gallos ya se habían quedado sin opciones de clasificar a liguilla, por lo que también tomarán este juego como simple despedida de la afición hasta el 2027. En el pasado mes de abril los Rayos visitaron Querétaro y los locales ganaron por un marcador de 3-1, pero antes de eso el Necaxa acumulaba 5 años sin perder en la Corregidora.

Después de este partido ante Querétaro, los jugadores del Necaxa romperán filas y regresarán hasta finales de diciembre para iniciar con la pretemporada de cara al torneo Clausura 2027, en donde tratarán de dar una mejor cara si es que quieren ser un equipo protagonista en la Liga Mx.