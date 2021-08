Este miércoles se llevará a cabo la última jornada de vacunación de primera dosis para personas de todas las edades, a partir de los 18 años de edad, que no pudieron acudir cuando les correspondió, anunció Aldo Ruiz Sánchez.

El delegado de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes recalcó que se trata de la última oportunidad para que se inmunicen aquellos que por circunstancias personales o de salud han quedado rezagados.

“Se prevé la aplicación de 14 mil dosis del biológico Sinovac y la convocatoria es a partir de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde, o hasta que se agoten las vacunas”, agregó.

Asimismo, añadió que es indispensable acudir con el expediente de vacunación, la credencial del INE y la CURP a los puntos ya conocidos, donde se desplegarán las Brigadas Correcaminos.

Dejó en claro que para efecto de simplificar el acceso a los puntos de vacunación, no se entregarán fichas, por lo que los interesados irán pasando conforme lleguen a los centros de vacunación, en el orden de la fila.

Hizo un llamado a la ciudadanía en general a ser prudentes y no dejar pasar esta última oportunidad de recibir el biológico que los protegerá contra el virus y privilegiar la salud ante cualquier otro tema.

Centros de Vacunación:

• UAA

• Foro de las Estrellas

• Salón de Locomotoras del Complejo Tres Centurias

• Isla San Marcos