Yunuen Mora Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Al menos seis tramos carreteros en Jalisco están identificados como de alto riesgo de robo para las unidades del autotransporte de carga.

La empresa AI27, que brinda seguridad para autotransporte de carga, monitorea alrededor de 3 mil viajes al día en el país, información que es insumo para obtener, mediante Inteligencia Artificial, datos para la predicción de riesgos de robo a camiones de carga en carretera.

Cinco de los seis tramos carreteros con más riesgo de robo al autotransporte de carga en Jalisco están cerca de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como la Autopista 15D, tramo El Arenal-Tequila; la Autopista 90D, de La Joya a Guadalajara; la Autopista 90D, en el tramo La Piedad-El Salto; la carretera federal 80, tramo Guadalajara-Acatlán, y la carretera federal 44, de Guadalajara a Chapala, de acuerdo con la firma.

Pero también advierten riesgo en la carretera federal 80, cerca de Lagos de Moreno.

Raúl Betancourt, director de Data Science en AI27, explicó que en 2023 y lo que va de 2024, Jalisco se ha mantenido entre el segundo y quinto lugar en el índice de robo al autotransporte de carga, con excepción de diciembre de 2023, cuando bajó al sexto lugar.

Las cifras oficiales indican que en 2023 las autoridades abrieron 246 carpetas de investigación por denuncias de robo al autotransporte de carga en Jalisco, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero considerando que muchos incidentes no se reportan a las autoridades, la cifra ajustada por subdenuncia es que en realidad hubo 352 hurtos, de acuerdo con Betancourt, 43 por ciento más.

No obstante, el Gobierno estatal ha insistido en que las denuncias de robo al autotransporte de carga han bajado en Jalisco. Entre enero y marzo de este año hubo 50 denuncias, 47 por ciento menos que las 94 del mismo periodo de 2023, de acuerdo con el SESNSP.

Al respecto, transportistas han expresado en que persiste la inseguridad, pero no denuncian por miedo a represalias y la falta de confianza en las autoridades.

«Seguimos igual, no vemos que haya cambiado, no vemos coordinación», señaló Diego Bolio, delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), consultado aparte.

Betancourt señaló que el horario de mayor riesgo para el robo al autotransporte de carga en carreteras de Jalisco es de 9:00 a 11:00 horas, aunque es algo que cambia constantemente, pues el año pasado se concentraba entre las 19:00 y las 21:00 horas.