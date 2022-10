Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México se encuentra entre las naciones peor evaluadas en materia de corrupción, al obtener un puntaje de 0.26, en donde la máxima evaluación es 1 y la mínima 0, y ubicarse, en este rubro, en el lugar 134 de 140 en el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP).

Dentro de los ocho factores que el índice toma en consideración para calificar a los países, el puntaje más bajo para México fue el de ausencia de corrupción, debido a que los ciudadanos y las personas expertas entrevistadas consideran que este problema persiste en el ámbito público.

Esto coloca al País en el fondo del ranking, al lado de Bolivia (0.25), Haití (0.25), Gabón (0.24), Camerún (0.24), Camboya, (0.23) y Congo (0.16), que es el último de la tabla.

En contraste, los cinco primeros países mejor evaluados en este aspecto son: Dinamarca (0.96), Noruega (0.93), Singapur (0.91), Suecia (0.90) y Finlandia (0.89).

El índice establece que la mayor percepción de corrupción está en el Poder Legislativo, ya que se considera que sus integrantes usan los cargos para obtener beneficios privados.

Esta opinión se extiende a oficiales de policía y militares, así como integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo.

Ayer, la organización WJP dio a conocer la edición 2022 del índice, en el cual, por cuarto año consecutivo, México redujo su calificación al obtener un puntaje general de 0.42 y ubicarse, considerando todos los rubros considerados, en el lugar 115 de 140 países evaluados.

El índice otorga una calificación que va de 0 a 1, en donde cero significa ausencia total de Estado de Derecho y uno máxima adhesión al ordenamiento institucional.

Está construido por ocho factores que son evaluados individualmente: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.

El segundo factor peor evaluado para el País es el de justicia penal, en el que obtuvo un puntaje de 0.28, el más bajo desde que el índice comenzó a publicarse en 2015.

Las razones de esta baja calificación es que las personas que fueron entrevistadas consideraron que el sistema de procuración e impartición de justicia no es efectivo ni es imparcial, no está libre de corrupción ni de presiones políticas y no contribuye a la reducción de la incidencia criminal.

También, la justicia civil tiene una baja calificación, al sumar 0.37, su nivel más bajo desde 2015.

En este caso, la opinión es que lo juicios son tardados, no existe una aplicación efectiva, no está libre de corrupción ni de discriminación y es susceptible de registrar influencias indebidas desde el gobierno.

En materia de cumplimiento regulatorio y límites al poder gubernamental, el puntaje fue de 0.44, respectivamente, en tanto, en derechos fundamentales fue 0.49, en orden y seguridad 0.52, y en gobierno abierto 0.59.

En el caso de gobierno abierto, el aspecto mejor evaluado fue el de legislación y publicación de información pública, aspectos en los que México ha destacado a nivel internacional en los últimos años al contar con una de las mejores leyes de transparencia y órganos garantes autónomos.

Otros subfactores considerados para esta evaluación fue el contar con mecanismos de denuncia, participación de la sociedad y la existencia efectiva del derecho a la información.