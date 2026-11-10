Una motocicleta que había sido robada en el fraccionamiento Cumbres III fue localizada afuera de una vulcanizadora, luego de que su propio dueño logró ubicarla y solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Se trata de una Italika gris, cuyo robo había sido reportado en calles del mismo fraccionamiento. Mientras los oficiales atendían el caso, recibieron información del propietario, identificado como Edwin, quien señaló que había encontrado su unidad en el cruce de bulevar Guadalupano y Paseo de la Cueva.

Los uniformados se trasladaron al sitio y se entrevistaron con el afectado, quien acreditó la propiedad de la motocicleta. Al revisar sus características y consultar su situación legal, confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

Pese a que el propietario logró recuperar la ubicación de su vehículo, no pudo llevárselo de inmediato, ya que los policías procedieron a asegurarlo para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

La motocicleta fue trasladada a una pensión, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los trámites correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.