Los resultados de la prueba PISA deben analizarse con prudencia, sin limitarse al lugar de México en la clasificación, consideró Ismael García González Cosío, decano del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Explicó que PISA se aplica a una muestra de jóvenes de 15 años, por lo que sus resultados no representan individualmente a todos los estudiantes, escuelas o localidades. Añadió que la evaluación tampoco considera toda la trayectoria académica ni los factores que influyen en el desempeño escolar.

El decano sostuvo que el sistema educativo ha permitido que algunos alumnos avancen sin adquirir los conocimientos necesarios, situación que les genera dificultades al ingresar al bachillerato.

En la UAA, detalló, se han detectado deficiencias entre algunos estudiantes al ingresar, principalmente en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Para identificar sus condiciones académicas, la institución aplica un examen de admisión y desarrolla acciones de apoyo para fortalecer sus conocimientos.

El académico reconoció que la pandemia provocó rezago educativo durante las clases en línea; sin embargo, consideró que ya no debe utilizarse como explicación de todas las deficiencias.

Señaló que los teléfonos celulares pueden convertirse en distractores, aunque rechazó generalizar sus efectos. Respecto a la inteligencia artificial, dijo que debe emplearse como apoyo y con criterios éticos, no para realizar tareas de los alumnos.

Finalmente, afirmó que PISA aporta información relevante, pero sus resultados deben complementarse con otras evaluaciones y diagnósticos para identificar problemas y mejorar el aprendizaje.