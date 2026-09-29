Ante la saturación de los estacionamientos del campus central, la Universidad Autónoma de Aguascalientes trabaja con autoridades de Movilidad en mejorar el número y tipo de rutas de transporte público, así como las condiciones de los paraderos para su comunidad estudiantil.

El rector Juan Carlos Arredondo Hernández, afirmó que la solución a la problemática vial de la institución no consiste en construir más estacionamientos, sino en fortalecer las alternativas para que los estudiantes puedan trasladarse mediante transporte urbano.

Explicó que ya se han sostenido conversaciones con el área de Movilidad estatal y municipal, además de que el tema ha sido planteado directamente con la gobernadora Tere Jiménez.

Como parte de estos trabajos, anticipó que se mejorará el número de rutas, el tipo de vehículos y los paraderos ubicados en los distintos planteles universitarios.

Arredondo Hernández indicó que la universidad también participa en el análisis de cuáles pueden ser las mejores rutas y de qué manera puede mejorarse la movilidad, no únicamente para la institución sino para la ciudad en general.

Reconoció que todavía no existe una fecha exacta para la incorporación de los nuevos vehículos, aunque aseguró que será pronto y explicó que previamente debe adecuarse la infraestructura, principalmente en los paraderos, con el propósito de evitar que las unidades representen un obstáculo para la circulación y garantizar el ascenso seguro de los estudiantes.

Como ejemplo, mencionó que en el Segundo Anillo ya se resolvió una situación similar mediante una ampliación de carriles.

Estimó que por lo menos la mitad de los estudiantes debe trasladarse en transporte urbano o acudir desde alguno de los municipios del estado. Precisó que esta situación también se presenta entre los estudiantes de bachillerato.