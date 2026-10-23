“Pequeñas buenas noticias” representan las gestiones para obtener poco más de 40 millones de pesos adicionales para la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su proyecto de presupuesto para 2027, respecto a los aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos que ejercerá en 2026, señaló el rector Juan Carlos Arredondo Hernández.

Aunque se han registrado avances en las negociaciones presupuestales, el aumento no alcanza para cubrir los requerimientos de la universidad y resulta insuficiente frente a las necesidades financieras de la institución, enfatizó.

El rector detalló que el presupuesto de 2 mil 800 millones de pesos, proveniente de aportaciones estatales y federales, no alcanza para cubrir las necesidades de la institución, por lo que la UAA espera una nueva definición de las autoridades federales en noviembre próximo sobre los recursos que recibirá el siguiente año.

Indicó que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) mantiene las gestiones para conseguir mejores condiciones presupuestales y que se prevé la realización de reuniones para avanzar hacia el cierre de las negociaciones con el Gobierno federal.

Problemas de organización

En otro tema, Arredondo Hernández aclaró que el traslado al Foro Trece de un encuentro sobre denuncias falsas, previsto originalmente para este viernes 23 a las 18:00 horas en el Auditorio Ignacio T. Chávez, obedeció a un problema de organización, debido a que la fecha coincidió con otro evento académico sobre geriatría, convocado por el Centro de Ciencias de la Salud.

Ante la polémica que el foro generó en redes sociales por el tema de las denuncias falsas, el rector sostuvo que la decisión no respondió a las críticas de activistas por la igualdad de género. Explicó que la solicitud para utilizar el espacio universitario se realizó con poca anticipación y que la coincidencia con el otro evento se detectó cuando ambas actividades estaban próximas a celebrarse.

Asimismo, defendió que la UAA debe mantenerse como un espacio abierto a la discusión, el pensamiento crítico y la pluralidad de ideas, al considerar que el análisis de distintas posturas forma parte de la función académica de la institución.