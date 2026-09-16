La Universidad Autónoma de Aguascalientes realizará del 4 al 6 de noviembre la primera edición del Congreso de Divulgación Científica “La Investigación para la Sociedad”, un encuentro dirigido a acercar proyectos de investigación a públicos no especializados.

La convocatoria contempla la participación de profesores investigadores, personal dedicado a la investigación y estudiantes de posgrado, especialidades médicas, así como alumnos que cursen el último año de licenciatura o ingeniería en distintas instituciones de educación superior.

Quienes participen deberán presentar sus trabajos mediante un cartel digital y una exposición oral. De acuerdo con las características establecidas para el encuentro, las presentaciones deberán utilizar lenguaje de divulgación que permita comunicar los contenidos científicos, tecnológicos y humanísticos a personas sin formación especializada en cada área.

Cada participante podrá registrar un máximo de dos trabajos como autor principal. Las propuestas no serán clasificadas a partir de disciplinas académicas tradicionales, sino mediante temáticas transversales, con la finalidad de reunir distintas áreas del conocimiento alrededor de fenómenos y problemáticas comunes.

El programa contempla la exposición de carteles digitales durante los tres días del congreso, además de dos conferencias magistrales. El acceso a las ponencias y al resto de las actividades será libre y gratuito para el público.

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre. La convocatoria completa y los requisitos de participación pueden consultarse en dgip.uaa.mx/congreso-2026/.

Para solicitar información adicional, se encuentra disponible el teléfono 449 910 7400. El Departamento de Apoyo a la Investigación atiende en la extensión 34118 y mediante el correo apoyo.investigacion@edu.uaa.mx, mientras que el Departamento de Apoyo a Posgrados puede ser contactado en la extensión 34213 y en posgrado_informacion@edu.uaa.mx.

El encuentro es organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), y está planteado como un espacio interdisciplinario para la presentación y divulgación de investigaciones vinculadas con necesidades sociales.