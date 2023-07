Ha pasado una semana del lanzamiento de ‘Threads’, la nueva red social de Meta que busca competir contra Twitter imitándola en todos los aspectos. Aunque le falta un panel para revisar tendencias, me gustaría recordarles que la empresa de Mark Zuckerberg ha tenido jugadas similares en el pasado… ¿Es acaso la guerra de las copias?

La más popular fue hace seis años cuando Instagram introdujo las historias o stories, pequeños fragmentos de video similares a los de Snapchat, provocando que varios usuarios abandonaran esta última con el paso del tiempo, a favor de un sitio más completo. Al parecer no hubo ninguna clase de demanda, excepto un documento de Evan Spiegel, CEO de Snap Inc., donde se evidencia las imitaciones de Zuckerberg en contra de su aplicación, pero la competencia prevalece.

Ante la popularidad que recibió TikTok en 2020, Instagram habilitó su sistema para que sus usuarios también pudieran subir y desplazar clips de video, similar a lo que sucede en dicha app de origen chino. La táctica fue la misma, tener la ventaja por ser una opción más completa para el público, y de alguna forma ambos tienen el mercado conquistado; uno tiene más miembros activos; y otra es una de las apps más descargadas a nivel mundial.

¿Qué ocurre con Threads? Esta maniobra “inofensiva” de Meta por convertir a Twitter en un rival directo, aun como un complemento de Instagram, lo ha llevado a una posible demanda por parte de Elon Musk por “copión”, por usar secretos comerciales y por violar la propiedad intelectual, según informó ‘El Financiero’ el pasado 6 de julio.

Esta guerra de las T, porque Meta no fue capaz de pensar en un mejor nombre, puede estar sujeta a una ganadora y será quien c̶o̶p̶i̶e̶ garantice un espacio seguro y amigable con la comunidad de internautas. Personalmente lo veo así porque Musk no deja de ser noticia por los cambios que ha hecho desde que adquirió el pajarito azul, la visualización limitada de tuits y el desorden de las cuentas verificadas hacen que Twitter pierda prestigio poco a poco, y es aquí donde Meta quiere parecer una “santa”.

Sé por amistades que Snapchat se mantiene vigente en Estados Unidos y Francia, y más que esperar que Twitter o Threads desaparezcan, mejor anticipemos que estas aplicaciones tendrán un ciclo de tendencia por países, comunidades, o incluso por generaciones sociales, así como los centenials prefieren TikTok, otra agrupación preferirá esta nueva plataforma.

No me sorprendería, en un futuro cercano, que Meta incursione en las redes profesionales creando su propio “Linkedin”, aclaro que en Facebook aún puedes especificar en dónde trabajaste, pero me refiero a un entorno web dedicado solamente a las experiencias laborales, búsqueda de empleo y networking.

