Un ebrio conductor murió de manera trágica luego de que su camioneta se saliera de la carretera y cayera a un desnivel de siete metros de profundidad, donde terminó volcándose.

El accidente trágico ocurrió el pasado domingo a las 21:00 horas en el libramiento carretero sur, entre la carretera estatal No. 42 y la carretera federal No. 45 Sur.

La víctima mortal fue identificada como Pedro, de 45 años, quien al momento del accidente conducía una camioneta Dodge Ram 1500 pick up, doble cabina, color negro y placas de circulación de Zacatecas.

Hasta el lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Nacional, además de una ambulancia y la unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja, así como agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

Por los indicios encontrados en el lugar del percance, se logró establecer que el ahora occiso se desplazaba a exceso de velocidad por el libramiento Sur, en la camioneta Dodge Ram pick up, haciéndolo en dirección de sur a norte.

Al llegar a la altura del kilómetro 5+000, frente al poblado de El Cedazo, perdió el control y se impactó contra la barrera metálica de contención. Por el fuerte golpe, la camioneta salió rebotada hacia su lado izquierdo y tras invadir los carriles de circulación contrarios, se precipitó a un desnivel de siete metros de profundidad donde terminó volcándose de manera aparatosa, con los trágicos resultados ya señalados.