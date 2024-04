Tuvo Laura Flores microinfarto cerebral

CDMX.- La actriz y cantante Laura Flores tuvo un microinfarto cerebral debido a un tratamiento estético al que se sometía desde hace 20 años, compartió en sus redes sociales.

La intérprete de «Lo Que Me Tiene Aquí» relató que recurre a la escleroterapia, un tratamiento que se utiliza para tratar vasos sanguíneos anormales que generar várices, principalmente en las piernas.

«Es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven como arañitas. Siempre fui con la dermatóloga y me inyectaba las venitas y desaparecían, luego tenía que regresar y hacerlo constantemente. Me lo estaba haciendo cada seis meses por los últimos 20 años», compartió en un video, que publicó con la finalidad de prevenir a la gente.

Sin embargo, la semana previa a Semana Santa tuvo un microinfarto cerebral que le paralizó la mitad de la cara y que le afectó el habla, tres días después del tratamiento.

«Un martes después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral. Literal estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un microinfarto cerebral. Yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa. No la puedo describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar ‘¡doctor!'», recordó.

La estrella acudió al hospital y un grupo de doctores la estabilizó, después viajó a Estados Unidos para hacerse estudios.

«Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardíaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro», concluyó.