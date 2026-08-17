CDMX.- La autopsia practicada ayer a la actriz Hayden Panettiere no mostró signos de violencia ni lesiones, pero reveló indicios compatibles con una posible sobredosis. La causa y la forma de muerte continúan pendientes, informó la oficina del Forense del Condado de Greenville, Carolina del Sur, que ordenó estudios adicionales.

Panettiere fue encontrada inconsciente la tarde del domingo en un departamento. Un amigo llamó al 911 alrededor de las 13:51 horas después de advertir que no respondía y se encontraba en paro cardíaco. Paramédicos intentaron reanimarla con soporte vital avanzado y compresiones torácicas, pero fue declarada muerta a las 14:32 horas.

El audio de la llamada de emergencia, difundido por Page Six, señala que los socorristas fueron alertados por una posible sobredosis. TMZ reportó que en el lugar había Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de opioides. Las autoridades precisaron que la investigación permanece abierta.

La intérprete, conocida por Heroes, Nashville, Scream, Duelo de Titanes y La Noche de su Vida, había hablado públicamente sobre su adicción a los opioides y al alcohol, así como de la depresión posparto que enfrentó tras el nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

Su representante confirmó el fallecimiento y destacó el impacto de la actriz entre colegas y espectadores. Viola Davis, Selma Blair, Melissa Barrera y Emma Roberts expresaron pesar en redes sociales. Panettiere habría cumplido 37 años este viernes. Su muerte ocurrió poco más de tres años después del fallecimiento de su hermano Jansen, a los 28 años, por una afección cardíaca.