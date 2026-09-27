CDMX.- Sylvester Stallone reveló que la exigencia física para interpretar a Rocky Balboa y John Rambo lo llevó a desarrollar bulimia y recurrir al uso de esteroides durante una etapa de su carrera.

En entrevista con The New York Times, el actor reflexionó sobre la obsesión que desarrolló por mantener la musculatura que se convirtió en una de sus principales características en Hollywood. Para Rocky III (1982), aseguró que llegó a tener apenas 2.6 por ciento de grasa corporal.

Stallone explicó que buscaba construir un físico diferente al de Arnold Schwarzenegger: menos voluminoso y más ágil, atlético y agresivo. Sin embargo, reconoció que terminó obsesionado con su apariencia y que tenía problemas para retener alimentos.

También confirmó que utilizó esteroides para conseguir el físico que buscaba, aunque señaló que su consumo debía realizarse mediante periodos controlados.

Su percepción comenzó a cambiar con Tierra de Policías (1997), donde interpretó al sheriff Freddy Heflin, un personaje con sobrepeso. Stallone recordó aquella transformación como una experiencia liberadora.

El actor reconoció además las consecuencias que las exigencias físicas dejaron en su cuerpo: ha sido sometido a nueve operaciones de espalda, dos de hombro y tres fusiones cervicales.

Stallone también abordó su complicada infancia, marcada, según relató, por la violencia y la falta de afecto. Aseguró que fue hasta décadas después cuando encontró estabilidad emocional junto a su tercera esposa, Jennifer Flavin, y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet.