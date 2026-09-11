Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Desde su existencia como entidad autónoma y ciudadana, el INE nunca había arrancado un proceso electoral bajo la tutela del Gobierno federal.

Ayer eso cambió.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la ceremonia de inicio del proceso electoral 2027.

-¿Regresa la Secretaría de Gobernación al INE?, se le preguntó a Guadalupe Taddei.

«No. La Secretaria de Gobernación viene en representación de la Presidenta de la República. Todos los procesos al inicio se invita a los tres Poderes de la Unión», respondió la presidenta del INE.

Sin embargo, no asistió ningún Ministro, y sólo acudieron tres de los cinco Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

«No hay nada de extraño y la presencia de la Presidenta en la persona de la Secretaria de Gobernación, pues es bienvenida al Instituto y a cualquier institución», añadió Taddei.

En su historia reciente, el INE había mantenido una distancia pública del Poder Ejecutivo para evitar injerencias gubernamentales en los procesos electorales.

Ante acusaciones de partidos de Oposición de que el INE ha sido parcial en favor de Morena, Taddei aseguró ayer que nadie puede decir que hay piso disparejo.