Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para emitir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó este viernes que el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.

El pasado 26 de agosto, la Presidenta firmó la iniciativa y explicó su contenido, al señalar que busca fortalecer las capacidades del Gobierno en material ambiental

De acuerdo a la Mandataria, la legislación se regirá sobre 10 principios básicos: el reconocimiento del patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; y conservar y restaurar para construir futuro.

También se considera el conocimiento para sustentar las acciones ambientales y gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.

Otros principios son el impulso de una cultura ambiental; pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha; cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos; y proteger nuestro patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida de toda la nación.