Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Cámara de Diputados turnó a Comisiones las iniciativas de reforma en materia de doble nacionalidad y la que expide la Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección del Medio Ambiente enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la primera sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Raúl Bolaños informó al pleno que la primera fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales y la segunda a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

La reforma en materia de doble nacionalidad, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución con el objetivo de prohibir a aspirantes a la Presidencia de la República, Gobiernos locales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tener o adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, plantea la obligación de renunciar a ella.

Dicha renuncia deberá llevarse a cabo previo a solicitar el registro como candidato o candidata.

La iniciativa que expide la Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección del Medio Ambiente remplazará a la actual emitida en 1988.

Busca actualizar el marco normativo ambiental para fortalecer las capacidades institucionales del Estado en materia de prevención del deterioro ambiental, la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Su objetivo, según la exposición de motivos, es consolidar un nuevo modelo de gobernanza ambiental del Estado mexicano con criterios preventivos, precautorios y de gestión integral.

Ambas iniciativas forman parte de las 30 prioridades de la bancada mayoritaria para el periodo de sesiones que inició este martes.