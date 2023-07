Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara la controversia del INAI por la no designación de tres de sus siete comisionados, luego de que el Pleno resolvió el jueves que el Senado ha incurrido en la omisión que acuso el órgano de transparencia.

González Alcántara fue uno de los ocho Ministros que votaron contra el proyecto de Loretta Ortiz, quien proponía declarar que el Senado no ha incurrido en omisión porque ha realizado algunos actos tendentes a ocupar estas vacantes.

Una vez returnado el caso, el nuevo ponente tendrá que proponer una sentencia en la que se aclaren cuáles son los efectos de haber declarado que existe la omisión por no concretar estos nombramientos, de los que se requiere al menos uno para que el INAI complete el quórum legal para sesionar.