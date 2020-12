Ruth Álvarez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Paseaba en la zona turística de Puerto Vallarta y sabía que era positivo a Covid-19. En lugar de quedarse en casa, decidió salir y se desmayó.

El hombre de aproximadamente 26 años, originario de Puebla, perdió el conocimiento, por lo que tuvo que ser auxiliado por personal municipal.

El caso fue difundido a través de redes sociales por parte de un usuario que fue testigo del hecho.

“La persona mencionó que hace tres días fue diagnosticado positivo a Covid; sin embargo, claramente, no hizo caso a las medidas de prevención y aislamiento”, expuso el internauta que compartió el contenido en Internet.

De acuerdo con Comunicación Social del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, personal de la Policía municipal mantuvo contacto con el afectado, quien refirió que desde hace días conocía su diagnóstico, no obstante, aún así tomó la decisión de vacacionar.

Posteriormente los elementos de la Policía lo trasladaron a la Unidad 170 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que fuera internado y recibiera atención médica.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en diversas ocasiones ha invitado a la población a resguardarse en casa en caso de haber dado positivo a Covid-19 para evitar propagar el virus.

Ante síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o una oxigenación menor a 92 ha recomendado que las personas acudan de inmediato a unidades de salud para que sean evaluados, aún sin contar con una prueba positiva a la enfermedad.