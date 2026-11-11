La Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) comenzó la integración de un inventario general de prestadores de servicios a partir de las licencias de funcionamiento municipales. La medida busca subsanar un rezago de siete años en las estadísticas del sector, medir la ocupación real e incorporar formalmente a los establecimientos de hospedaje rural e informal.

El titular de la SECTUR estatal, Mauricio González, reveló que actualmente la medición oficial de ocupación se limita a 60 establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes. Esto deja fuera del monitoreo a más de 140 establecimientos de hospedaje, de un universo superior a los 200 en la entidad.

Asimismo, la cifra excluye un número indeterminado de cabañas ubicadas en municipios como Calvillo, San José de Gracia y Asientos. Por ello, el nuevo padrón también abarcará spas, restaurantes, agencias de viajes y operadores turísticos.

A la par de este levantamiento, la dependencia gestiona ante el Congreso del Estado un esquema legal para que las plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb, compartan de manera obligatoria sus datos de ocupación. González precisó que la medida no persigue fines recaudatorios, sino la obtención de estadísticas precisas.

El funcionario señaló que, en temporadas de alta demanda, como la Feria Nacional de San Marcos, la oferta de dichas plataformas iguala la capacidad de hospedaje formal del Estado, con alrededor de 6 mil cuartos en operación.

La información recabada alimentará la plataforma digital Viva Aguascalientes, cuyo relanzamiento ofrecerá datos sobre la Ruta del Vino, turismo religioso, ecoturismo y bienestar, además de itinerarios guiados de uno a tres días para los visitantes. La difusión del sitio se apoyará en códigos QR instalados en hoteles, tiendas de conveniencia y el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes.