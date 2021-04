Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El logotipo del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el que aparecen una torre de control y un mamut, por los miles de restos que se hallaron en el terreno, ha gustado muy poco en redes sociales.

El Gobierno federal solicitó el mes pasado al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, con el número de expediente 2491916, el registro de un logo azul para el aeropuerto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador espera inaugurar en febrero de 2022, una obra construida sobre el antiguo lago de Xaltocan, uno de los cinco lagos prehispánicos del Valle de México.

Las siglas de AIFA, construido tras la cancelación del aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco, están cruzadas por las alas de un avión y debajo de ellas la silueta de un mamut, animal prehistórico ya extinto de los que hasta septiembre se habían encontrado más de 19 mil restos de 200 esqueletos en el terreno de Santa Lucía, junto con restos de camellos, caballos y hasta tigres dientes de sable.

La mayoría de las respuestas en Twitter han sido irónicas.

“El Aeropuerto Felipe Ángeles tiene el logo más feo del mundo”, publicó @tipsdeviajero con más de 160 mil seguidores.

“Como diseñadora gráfica, esta es una ofensa al diseño. No sigue ni el más mínimo principio del diseño de logotipos y si no me dicen ni me doy cuenta que esa pulga es un mamut”, dijo la usuaria @kikamx_.

“Las letras ‘A’ del logo de la Central Avionera Felipe Ángeles tienen las iniciales de Andrés Manuel. Un culto al ego del loco de la silla presidencial. Demencial”, expuso también @luis_gj.

En las obras de Santa Lucía, llevadas a cabo por el Ejército Mexicano, se rescataron restos arqueológicos y paleontológicos en al menos 155 puntos con los que se proyectó un Museo del Mamut.

En febrero pasado, López Obrador inauguró una pista militar, la primera de tres que tendrá el aeropuerto construido junto a la Base Militar de Santa Lucía y que será administrado por el Ejército Mexicano.