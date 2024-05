Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En la elección de 2021, el PVEM fue multado con 40.9 millones de pesos por contratar a decenas de influencers para que, «de manera espontánea», promovieran al partido durante la veda electoral y el día de los comicios.

El Tribunal Electoral le advirtió entonces que una conducta similar ameritaría que le retiraran el registro, pues se confirmó que fue una estrategia para promoverse ilegalmente.

Para la elección del próximo domingo, el Verde preguntó al INE si los ciudadanos podían subir a sus redes la foto de su boleta, revelando por quién votaron, y si el partido podía realizar una campaña promoviendo esta actividad.

Incluso quería saber hasta dónde llega la libertad de expresión y qué tipo de sanciones ameritarían los ciudadanos si publican su boleta.

El INE le respondió que a partir del primer minuto del 30 de mayo y durante toda la jornada electoral la promoción partidista estaba prohibida.

Ayer, durante la sesión del Consejo General, los representantes del PVEM consideraron que la respuesta era muy general y no aclaraba sus inquietudes.

Incluso el pevemista Carlos Puente recriminó por qué si Claudio X. González, que tiene 468 mil seguidores, en 2021 subió la fotografía de su voto y no fue multado, y Raúl Araiza, con 3 mil 400 seguidores, sí fue sancionado.

«Queremos tener claridad nada más de cómo van a ser las cosas, no porque se quiera activar algo fuera de o no permitido durante la veda, sino para que quede muy claro cómo son las cosas», dijo Puente.

El representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, recordó que el Tribunal Electoral ha señalado las infracciones a la ley por parte del Verde.

«Han sido multados, incluso apercibidos de no volver a hacerlo», dijo.

El panista Víctor Hugo Sondón acusó al PVEM de querer maquillar sus preguntas, pues en realidad quieren permiso para violar la ley.

«La pregunta es más explícita, nada más que la maquillan: ‘¿podemos hacer campaña en veda electoral?’ No, no pueden», apuntó.

La consejera Carla Humphrey pidió a los partidos no aplicar «estrategias» para violar la ley.

«Hay que llamar a los partidos, a los actores políticos, a respetar lo establecido en la norma. Establecieron la veda electoral para dar a la ciudadanía espacio para reflexionar y decidir por quién votar el 2 de junio», dijo.