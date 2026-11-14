Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Carlos Castillo, uno de los principales operadores de la líder nacional morenista Ariadna Montiel, se estrenó como representante partidista ante el INE con el golpeteo de la Oposición, e incluso, de consejeros.

El diputado federal sustituye a Guillermo Santiago, quien, a su vez, reemplazó a Sergio Gutiérrez Luna.

Desde que Taddei llegó en abril del 2023, los dos últimos se dedicaron a elogiarla y defenderla ante los cuestionamientos frecuentes de consejeros y partidos de Oposición.

Esa cercanía entre Morena y la ex presidenta del INE se la echaron en cara al nuevo representante, quien fue asesor de Montiel cuando era diputada local y federal.

Castillo intentó tundir a ex consejeros y ex funcionarios del INE por formar parte de Somos, por lo que los calificó de no tener ética.

«No es ilegal, pero lo que sí es no es ético», planteó, incluso, afirmó que su partido debería reformar la ley para evitar que funcionarios de alguna institución, cuando dejan el cargo, participen en dependencias afines o en partidos.

El representante del PRI, Emilio Suárez, le respondió si era ético que Guillermo Santiago metiera a su asesor Carlos Luna Rosas, como jefe de la Oficina de Taddei, y desde ahí hiciera acuerdos que beneficiaban a ese partido. Incluso, anunció que los denunciará ante la FGR para conocer si estaban metidos en la red de corrupción en el INE.

«¿Le parece ético este tipo de acciones? Hoy viene con esta palabra a ilustrarnos. ¿Si le parece ético que el secretario particular, es decir, el hombre más cercano al Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, que su secretario particular haya sido el hijo de la ex presidenta más corrupta en la historia del INE, Guadalupe Taddei'», le hizo segunda su compañero Carlos Gutiérrez Mancilla.

El consejero Uuc-Kib Espadas no resistió e intervino en la pelea contra Castillo, y recordó que los ex consejeros Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime Cárdenas después ingresaron a las filas morenistas.

«¿Considera usted que Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime Cárdenas, cometieron una falta ética por militar en Morena después de ser consejeros electorales?», soltó.

El representante de Somos argumentó que Lorenzo Córdova no era militante de ese partido, y él tiene seis años que salió del INE.

«Éste es un Instituto colonizado por parte de Morena, ya por fortuna las consejerías electorales están en un proceso de revisión de todos esos nombres que han ocupado titularidades y se van a ir retirando paulatinamente, pero no les resultó poco ético el hecho de que el jefe de la oficina de Guadalupe Taddei era de Morena», insistió.

Incluso el panista, Víctor Hugo Sondón, le recordó que a Morena se había ido «lo más podrido» de la clase política.

Trastabillando, Castillo intentaba responder los cuestionamientos, y a todos les recomendaba leer un libro de Enrique Dussel sobre democracia.

Su compañero, Ernesto Prieto intentó salvarlo y resultó más raspado, pues retó al priista Gutiérrez de ir a un hospital para hacerse un antidoping, porque siempre, acusó trae los ojos rojos, y está enervado.

El diputado del PRI le respondió que tampoco tenía ética, pues está demandando por no entregar pensión alimenticia, y peor aún, de abusar sexualmente y violentar a una mujer.

Como dichas acusaciones no son nuevas entre ambos, el morenista mostró un supuesto documento en el que se afirma estar en regla.

Tras más de dos horas de dimes y diretes, consejeros y otros representantes les pidieron frenar las acusaciones.